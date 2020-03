Schwerin

Darsteller-Preis bei Filmfest MV: Lottogesellschaft Stifter

06.03.2020, 17:03 Uhr | dpa

Zum 30-jährigen Jubiläum des Filmkunstfestes Mecklenburg-Vorpommern vom 5. bis 10. Mai in Schwerin wird erstmals auch ein Darstellerpreis vergeben. Wie die Filmland MV gGmbH am Freitag in Schwerin mitteilte, stiftete die Lotto-Toto-Gesellschaft des Landes die mit 3500 Euro dotierte Auszeichnung. Die fünfköpfige Spielfilmjury werde darüber entscheiden, wer die Auszeichnung für herausragende darstellerische Leistung erhält. Für den Spielfilmwettbewerb seien erneut zehn deutschsprachige Beiträge aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nominiert worden.

"Das Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern ist ein sehr wichtiges kulturelles Ereignis, da nicht nur die Filmschaffenden in MV gewürdigt werden, sondern auch unser wunderschönes Bundesland in den Mittelpunkt rückt", begründete Lotto-Geschäftsführer Ait Stapelfeld das Engagement.

Nach Angaben von Filmkunstfest-Chef Volker Kufahl wird es nunmehr 14 Preise und zwei Stipendien mit einem Gesamtwert von 48 500 Euro geben. Darunter sei auch der mit 2500 Euro dotierte Preis für den besten Nachwuchsschauspieler oder die beste Nachwuchsschauspielerin, der weiterhin von den Stadtwerken Schwerin vergeben werde.

Die renommierteste Auszeichnung ist der "Goldene Ochse", mit dem das Schweriner Filmkunstfest jeweils internationale Filmgrößen ehrt. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderem Hannelore Elsner, Katharina Thalbach, Bruno Ganz, Klaus Maria Brandauer, Manfred Krug und Mario Adorf. In diesem Jahr soll Ulrich Tukur ("Stammheim", "Das Leben der Anderen") den Ehrenpreis erhalten.

Zu den Veranstaltungen des 29. Filmkunstfestes Mecklenburg-Vorpommern waren im Vorjahr 19 200 Besucher gekommen. Das war nach Angaben der Veranstalter Besucherrekord.