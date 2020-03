Potsdam

Brandenburg meldet zweiten Corona-Fall: Frau lebt in Berlin

06.03.2020, 22:36 Uhr | dpa

Den Brandenburger Behörden ist eine zweite Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet worden. Es handelt sich um eine im Havelland gemeldete Frau, die allerdings mit ihrem Lebenspartner in Berlin-Reinickendorf lebt, wie das Gesundheitsministerium am Freitagabend mitteilte. Die 43-Jährige und ihr Ehemann wurden demnach beide positiv auf das Virus getestet; sie kamen in häusliche Isolation.

Eine Befragung der Frau ergab den Informationen des Ministeriums zufolge, dass sie in dem für die Infektion relevanten Zeitraum keinen Kontakt zu Menschen im Havelland gehabt hat. Das Paar hatte in Berlin Besuch aus Nordrhein-Westfalen und Hessen. Bei zwei Besuchern hatte sich demnach eine Corona-Infektion herausgestellt.

In Brandenburg war der neuartige Erreger Sars-CoV-2 bislang bei einem Menschen nachgewiesen worden. Der 51 Jahre alte Mann aus Hohen Neuendorf (Landkreis Oberhavel) war aus einem Skiurlaub in Südtirol zurückgekehrt.

Im Brandenburger Gesundheitsministerium hatte am Freitag ein Arbeitstreffen unter anderem mit den zuständigen Dezernenten der Landkreise sowie der kreisfreien Städte stattgefunden. "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht überreagieren, auf diese Weise unnötig Ängste schüren und damit Engpässe erst bewirken", sagte Ministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). In den allermeisten Fällen verliefen die Infektionen milde, betonte Nonnemacher in der Mitteilung.