Bad Kissingen

17-Jähriger flieht mit gestohlenem Wagen vor der Polizei

07.03.2020, 10:37 Uhr | dpa

Mit rund 1,5 Promille intus hat ein 17-Jähriger in Unterfranken den Wagen eines Bekannten gestohlen und sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. "Er fuhr erst mit hoher Geschwindigkeit in einen Gartenzaun, krachte dann gegen einen Holzschuppen und wollte zu Fuß flüchten", sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Die Beamten nahmen ihn wenig später fest. Die 17 Jahre alte Beifahrerin wurde bei dem Crash am Freitagabend leicht verletzt. Nach seiner Spritztour durch Bad Kissingen muss der junge Mann nun mit einer Reihe von Anzeigen rechnen. Einen Führerschein hatte er nicht.