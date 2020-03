Darmstadt

Darmstadts Innenverteidiger Höhn erleidet Knöchelbruch

07.03.2020, 12:35 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 muss mehrere Wochen auf Innenverteidiger Immanuel Höhn verzichten. Der 28-Jährige zog sich im Abschlusstraining vor dem Spiel gegen den VfL Bochum einen Bruch des Außenknöchels am linken Fuß zu, wie der Verein am Samstag mitteilte. Höhn wird in der kommenden Woche operiert.

"Die Verletzung ist für uns und insbesondere natürlich für Immanuel eine sehr bittere Nachricht. Wir wünschen ihm alles Gute für die Operation und werden ihn mit aller Kraft dabei unterstützen, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen", sagte Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann.