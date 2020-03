Annaberg-Buchholz

Furtenbacher neue Co-Vorsitzende: Volger bleibt

07.03.2020, 12:47 Uhr | dpa

Christin Furtenbacher ist neue Co-Vorsitzende der Grünen in Sachsen. Die 35 Jahre alte Chemnitzerin wurde am Samstag auf der Delegiertenkonferenz in Annaberg-Buchholz mit 91,15 Prozent der Stimmen gewählt. Sie ist Nachfolgerin von Christin Melcher, die nach ihrer Wahl in den Landtag nicht wieder kandidiert hatte.

Zweiter Landessprecher bleibt Norman Volger. Der 41-Jährige wurde mit 64,91 Prozent wiedergewählt. Von 114 abgegebenen Stimmen entfielen 74 auf den Leipziger. Bei seiner ersten Wahl vor zwei Jahren hatte Volger nur knapp 61 Prozent der Stimmen bekommen.

In Annaberg-Buchholz hatten sich 116 Delegierte versammelt.