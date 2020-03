Buchloe

Nach Traktorunfall: 300 Liter Diesel ausgelaufen

07.03.2020, 13:47 Uhr | dpa

Bei einem Traktorunfall in Schwaben ist durch auslaufenden Kraftstoff die Umwelt verschmutzt worden. Etwa 300 Liter Diesel seien ins Erdreich gelaufen, nachdem der 19-Jährige Fahrer des Traktors mit diesem gegen einen Baum geprallt sei, teilte die Polizei am Samstag mit. Der verunreinigte Boden musste nach dem Unfall am Freitagvormittag bei Buchloe (Landkreis Ostallgäu) abgetragen werden, die Stelle wurde mit Kies aufgefüllt. Der Fahrer des Traktors wurde leicht verletzt, es entstand ein Schaden von etwa 100 000 Euro.