Wiesbaden

Unbekannte geben Schüsse auf Wiesbadener Friseurladen ab

07.03.2020, 13:58 Uhr | dpa

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in Wiesbaden auf ein Friseurgeschäft geschossen. Menschen wurden nach ersten Angaben der Polizei dabei nicht verletzt. Eines der Geschosse durchschlug die Schaufensterscheibe des Ladens. Die Kriminalpolizei sperrte den Tatort in der Nähe des Hauptbahnhofs ab. Angaben zum Hintergrund des Zwischenfalls gab es zunächst keine.