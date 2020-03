Koblenz

Drei weitere Coronavirus-Fälle in Rheinland-Pfalz

07.03.2020, 14:34 Uhr | dpa

Die Behörden in Rheinland-Pfalz haben bei zwei Familienangehörigen einer positiv auf den neuartigen Coronavirus getesteten Frau aus Wachenheim ebenfalls den Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen. Das teilte die Kreisverwaltung Bad Dürkheim am Samstag mit. Die am Donnerstag ins Labor gebrachten Abstriche der Familienangehörigen seien nun ausgewertet und eine Infektion bestätigt worden.

Zudem wurde dem Landesgesundheitsministerium zufolge in Koblenz eine weitere Infektion nachgewiesen. Die betroffene Person hatte demnach Kontakt zu einer infizierten Person in Bayern. Damit gebe es nun insgesamt 13 Fälle in Rheinland-Pfalz, teilte das Ministerium mit. "Die Betroffenen zeigen unterschiedliche Symptome, allen geht es aktuell gut."

Der erste Fall einer Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 in Wachenheim war am Mittwoch bestätigt worden. Die betroffene Frau befindet sich der Kreisverwaltung zufolge mit ihrer Familie in häuslicher Quarantäne. Sie hatte beruflichen Kontakt nach Italien und sich offensichtlich auf diesem Weg infiziert.

Die Stadt Ludwigshafen legte unterdessen wegen der Verbreitung des Coronavirus neue Richtlinien fest. Demnach dürfen öffentliche Veranstaltungen nur stattfinden, wenn der Veranstalter sicherstellt, dass diese gemäß der Hinweise des Robert Koch-Instituts durchgeführt werden, teilte die zweitgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz mit.