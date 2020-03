Stavenhagen

Polizei sucht zwei Sattelzüge mit Diebesgut aus Stavenhagen

07.03.2020, 15:42 Uhr | dpa

Die Polizei in Malchin fahndet nach zwei Sattelzügen mit Diebesgut aus einer Spedition in Stavenhagen. Unbekannte seien in der Nacht zu Samstag auf das Firmengelände eingebrochen, hätten die Fahrzeuge aufgebrochen, sie mit Diebesgut aus einer Lagerhalle beladen und seien dann in unbekannte Richtung davongefahren, teilte die Polizei Neubrandenburg am Samstag mit. Sie bezifferte den Wert des gesamten Diebesgutes auf 400 000 Euro - und hofft nun auf Zeugen.