Guxhagen

Randalierer richtet in Kirche 10 000 Euro Schaden an

07.03.2020, 16:40 Uhr | dpa

Ein Mann hat in einer Kirche in Nordhessen randaliert und dabei einen Schaden von rund 10 000 Euro angerichtet. Die Polizei nahm den 49-Jährigen am Samstagmorgen fest, wie ein Sprecher der Polizei in Kassel sagte. Er soll in der Nacht in das Gotteshaus im Guxhagener Ortsteil Ellenberg (Schwalm-Eder-Kreis) eingedrungen sein und unter anderem sämtliche Sitzbänke aus den Verankerungen gerissen haben. Wieso er das tat, war zunächst unklar. Laut Polizei kam der Mann in ärztliche Behandlung - verletzt war er nicht. Mehrere Medien hatten über den Zwischenfall berichtet.