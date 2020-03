Sindelfingen

Zusammenstoß mit Auto: Rollerfahrer bricht sich die Hand

07.03.2020, 18:07 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto hat sich ein Rollerfahrer die Hand gebrochen. Nach ersten Erkenntnissen habe ein Autofahrer am Samstagnachmittag in Sindelfingen (Kreis Böblingen) auf der Fahrbahn wenden wollen und dabei den entgegenkommenden Rollerfahrer übersehen, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Der Mann sei zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gekommen. Angaben zum Alter und zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst nicht.