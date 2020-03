Mönchengladbach

BVB in Top-Spiel ohne Sancho: Gladbach ohne Thuram

07.03.2020, 18:26 Uhr | dpa

Bei seiner Rückkehr in den Borussia-Park steht Thorgan Hazard in der Startelf von Borussia Dortmund. Dafür sitzt BVB-Top-Torjäger Jadon Sancho Samstagabend im Topspiel der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach zunächst überraschend nur auf der Bank. Dortmunds Trainer Lucien Favre vertraut dafür im Angriff auf den belgischen Nationalspieler Hazard. Der 26-Jährige war vor der Saison für rund 25 Millionen Euro von Gladbach zum BVB gewechselt. Für den Angreifer ist es das erste Spiel an alter Wirkungsstätte.

Bei den Gladbachern sitzt Top-Stürmer Marcus Thuram zunächst nur auf der Bank. Der Franzose hatte sich beim 3:2 vor einer Woche beim FC Augsburg am Knie verletzt. Dafür werden im Gladbacher Angriff Kapitän Lars Stindl, Alassane Plea und der frühere Dortmunder Jonas Hofmann erwartet.