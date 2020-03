Mönchengladbach

Zakaria wird nach Zusammenprall mit Sommer untersucht

07.03.2020, 21:13 Uhr | dpa

Borussias Mönchengladbachs Mittelfeldspieler Denis Zakaria wird nach seinem heftigen Zusammenprall mit dem eigenen Torhüter weiterhin untersucht. Ob er im Bundesliga-Nachholspiel gegen den 1. FC Köln am nächsten Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) zur Verfügung steht, ist offen. "Er hat schon Schmerzen, ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist", sagte Gladbachs Trainer Marco Rose dem TV-Sender Sky. Der Schweizer Nationalspieler musste im Spiel gegen Borussia Dortmund am Samstag bereits nach einer halben Stunde ausgewechselt werden. Zuvor war der 23-Jährige mit Yann Sommer zusammengeprallt und hat sich dabei am linken Bein verletzt. Für Zakaria kam Tony Jantschke in die Partie.