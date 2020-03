Bietigheim-Bissingen

Bietigheim-Bissingen wählt Stadtoberhaupt

08.03.2020, 01:37 Uhr | dpa

Eine Frau gibt an einer Wahlurne ihre Stimme ab. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

In Bietigheim-Bissingen wird heute ein Oberbürgermeister gewählt. Rathauschef Jürgen Kessing (SPD) kandidiert in der rund 43 000 Einwohner zählenden Großen Kreisstadt im Kreis Ludwigsburg für seine dritte Amtszeit. Der 62-Jährige tritt an gegen den Winzer Stephan Muck, der für die Freien Wähler im Gemeinderat sitzt. Mit Günther Kirchknopf steht zwar nach Angaben der Stadt noch ein dritter Bewerber auf dem Stimmzettel, der hatte aber zwischenzeitlich seine Kandidatur zurückgezogen.