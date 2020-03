Obertshausen

Obertshausen wählt neuen Bürgermeister

08.03.2020, 02:05 Uhr | dpa

In Obertshausen bei Offenbach wird heute ein neuer Bürgermeister gewählt. Der bisherige unabhängige Amtsinhaber Roger Winter, der 2014 knapp den Kandidaten der CDU schlug, tritt nicht für eine weitere Amtsperiode an. Die 18 869 Wahlberechtigten müssen nun zwischen drei Bewerbern entscheiden. Für die CDU tritt der 57 Jahre alte Versicherungsfachmann Manfred Schmutzer an. Seine Kontrahenten um das Bürgermeisteramt in der Gemeinde mit rund 25 000 Einwohnern sind der 63-jährige Angestellte Rudolf Schulz von den Bürgern für Obertshausen und der 33 Jahre alte Veranstaltungskaufmann Manuel Friedrich als unabhängiger Kandidat.