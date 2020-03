Müsch

Zwei Tote bei Verkehrsunfall im Landkreis Ahrweiler

08.03.2020, 10:41 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 258 bei Müsch im Landkreis Ahrweiler sind am frühen Sonntagmorgen zwei Menschen gestorben. Eine weitere Person wurde verletzt, wie die Polizei Adenau am Sonntag mitteilte. An dem Unfall sei lediglich ein Fahrzeug beteiligt gewesen. Weitere Details gab die Polizei zunächst nicht bekannt.