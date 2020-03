Borna

Unfall: 63-Jähriger von eigenem Auto überrollt und getötet

08.03.2020, 10:42 Uhr | dpa

Bei einem tragischen Unfall ist in Borna im Landkreis Leipzig ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der 63-Jährige am Samstag von seinem eigenen Kleinbus überrollt. Den Angaben zufolge wollte der Mann das Einfahrtstor zu einem Grundstück öffnen. Auf der leicht abschüssigen Straße sei das Fahrzeug dann mit laufendem Motor losgerollt, habe das Gartentor durchbrochen und den Fahrer mitgerissen. Der 63-Jährige wurde unter seinem Auto eingeklemmt und dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb.