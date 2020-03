Ilmenau

Diebe stehlen Knackwürste und Eis

08.03.2020, 12:11 Uhr | dpa

Langfinger haben am Wochenende ungewöhnliche Beute gemacht. In einem Einbruchsfall in Geraberg (Ilm-Kreis) verschwanden ersten Erkenntnissen zufolge aus einem Wohnhaus nichts außer einer Packung Eis und einer Fernbedienung, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In Gotha seien schon in der Nacht zu Samstag bislang elf aufgebrochene Keller gemeldet worden. Bei den Einbrüchen dort seien unter anderem Elektrowerkzeuge, aber auch 15 Knackwürste gestohlen worden.