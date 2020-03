Frankfurt (Oder)

Serienraub in Frankfurt (Oder): Tatverdächtiger gefasst

08.03.2020, 12:41 Uhr | dpa

Im Zusammenhang mit mehreren Raubstraftaten hat die Polizei in Frankfurt (Oder) einen mutmaßlichen Täter gefasst. Der Tatverdächtige sei am Freitag erkannt und festgenommen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er habe bei Vernehmungen die zur Last gelegten und weitere Straftaten gestanden.

In der vergangenen Woche waren in der Stadt Frauen wiederholt ihre Handtaschen mit Gewalt entrissen worden. Es gehe um insgesamt 12 Raubstraftaten, sagte ein Polizeisprecher.