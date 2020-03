Dresden

Neue Infizierte: Nun sieben Coronavirus-Fälle in Sachsen

08.03.2020, 12:47 Uhr | dpa

In Sachsen ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen auf sieben angestiegen. Wie das sächsische Gesundheitsministerium in Dresden am Sonntag mitteilte, sind am Wochenende drei weitere Menschen positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden. Dabei handelt es sich um ein Rentnerpaar aus Dresden sowie einen aus Osteuropa stammenden Fernfahrer. Alle drei hatten sich zuletzt in Norditalien aufgehalten.

Während sich das Dresdner Paar in häuslicher Isolation befindet, wird der Fernfahrer im Leipziger Klinikum St. Georg stationär behandelt. Sein Zustand sei stabil, teilte das Ministerium mit. Alle drei hatten sich wegen Erkältungssymptomen bei der Uniklinik in Dresden beziehungsweise einem Arzt gemeldet und testen lassen.

Erst am Samstag hatte sich die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in Sachsen auf vier verdoppelt. Ein Mann aus dem Landkreis Leipzig und eine Frau aus dem Kreis Bautzen waren positiv getestet worden.