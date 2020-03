Stade

Kita in Stade wegen Coronavirus-Verdachts geschlossen

08.03.2020, 14:26 Uhr | dpa

Stühle auf Tischen in einer Kita. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/Archivbild (Quelle: dpa)

Weil zwei Mitarbeiterinnen einer Kindertagesstätte in Stade sich mit dem Coronavirus angesteckt haben könnten, bleibt die Kita zu Wochenbeginn geschlossen. Betroffen ist die städtische Kita im Stadtteil Wiepenkathen, wie die Stadt am Sonntag mitteilte. "Bis sichergestellt ist, dass von den beiden Frauen keine Ansteckungsgefahr ausgeht", falle die Betreuung aus - zunächst bis einschließlich Dienstag. "Die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Kinder steht an erster Stelle. Sobald die Testergebnisse vorliegen beraten wir kurzfristig über die weitere Vorgehensweise", sagte Bürgermeister Sönke Hartlef (CDU).

In Niedersachsen waren bis Samstagabend 21 Covid-19-Fälle bestätigt worden, darunter einer im Landkreis Stade. Dort war ein Gymnasiallehrer positiv auf den Erreger getestet worden. Einen Unterrichtsausfall hielt das Gesundheitsamt nicht für nötig.