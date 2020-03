Sandhausen

SV Sandhausen mit sechstem sieglosen Spiel in Serie

08.03.2020, 15:53 Uhr | dpa

Der SV Sandhausen ist in der 2. Fußball-Bundesliga auch im sechsten Spiel nacheinander sieglos geblieben. Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat kam am Sonntag nicht über ein 2:2 (1:1) gegen den FC St. Pauli hinaus und muss damit weiter auf einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf warten. Viktor Gyökeres hatte die Gäste vor 9872 Zuschauern in der 28. Minute mit seinem sechsten Saisontor in Führung gebracht, Sandhausens Kevin Behrens glich noch vor der Pause per Foulelfmeter aus (45.+1). Das 2:1 der Gastgeber durch Robin Scheu (63.) egalisierte dann wiederum der frühere KSC-Stürmer Dimitrios Diamantakos (78.).

Denis Linsmayer vergab mit einem Latten-Kopfball (90.+3) in der Nachspielzeit die große Siegchance der Hausherren, die auf den 13. Platz vorrückten und vier Punkte Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz haben. St. Pauli rutschte auf Rang elf ab.