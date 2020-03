Halle (Saale)

Erster Punkt für neuen Halle-Coach Atalan

08.03.2020, 16:32 Uhr | dpa

Bei seinem Heimdebüt auf der Trainerbank des Halleschen FC gelang Ismail Atalan zumindest ein Teilerfolg. Die Gastgeber holten am Sonntag beim 1:1 (0:0) gegen den FC Ingolstadt ihren ersten Punkt im Jahr 2020 und vermieden dadurch den drohenden Absturz in die Abstiegszone. Marcel Hilßner (90.+2) rettete den Hausherren mit seinem Treffer in der Nachspielzeit das Unentschieden. Caniggia Elva (48.) hatte Ingolstadt in Führung gebracht. Halle wartet nun schon seit zehn Spielen auf einen Sieg. Der letzte Erfolg gelang den Rot-Weißen am 30. November 2019 beim 1:0 (0:0) gegen den MSV Duisburg.

Vor 6238 Zuschauern bestimmten in den ersten 30 Minuten zunächst die Gäste das Geschehen. Maximilian Beister (14.) scheiterte aus zwölf Metern am glänzend reagierenden HFC-Keeper Kai Eisele, der zehn Minuten später mit einer zu kurzen Faustabwehr fast die Führung der Ingolstädter verursacht hätte. Doch Elvas Schuss wurde von der halleschen Abwehr geblockt. Mit ihrem ersten gefährlichen Angriff wären die Saalestädter fast in Führung gegangen. Doch Mathias Fetsch (31.) bekam aus drei Metern das Leder nicht über die Torlinie. Pascal Sohm (36.) und Antonios Papadopoulos (45.) verfehlten das gegnerische Gehäuse nur knapp.

Eine Minute nach dem Wiederanpfiff jagte Fetsch den Ball an die Latte. Im Gegenzug gelang den Gästen nach einem Abspielfehler von Sebastian Mai die 1:0-Führung. Dennis Eckert Ayensa konnte ungestört von der rechten Seite flanken. Elva (48.) jagte das Leder aus elf Metern in die Maschen. Danach konnten sich die Hausherren nur eine Chance zum Ausgleich herausspielen. Mai (88.) scheiterte aus 18 Metern an Fabijan Buntic, ehe Hilßner der Schuss ins Glück gelang.