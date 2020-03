Schkeuditz

Unfall mit sieben Verletzten legt Verkehr auf Autobahn lahm

08.03.2020, 17:54 Uhr | dpa

Ein Unfall mit sieben Verletzten hat am Sonntag nahe Leipzig für mehrere Stunden den Verkehr auf der Autobahn 14 lahmgelegt. Wie die Polizei mitteilte, war auf Höhe der Anschlussstelle Schkeuditz in Fahrtrichtung Magdeburg aus bislang ungeklärten Gründen ein Pkw auf der mittleren Fahrspur auf einen anderen Wagen gefahren. Dabei wurden in dem einen Wagen zwei Erwachsene und ein vierjähriges Kind leicht verletzt, in dem anderen zwei Erwachsene und zwei Kinder im Alter von ein und drei Jahren.

Den Angaben zufolge wurden alle zur medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht und blieben teilweise zur Beobachtung dort. Die Autobahn war an der Unfallstelle über mehrere Stunden voll gesperrt, teilte die Polizei mit. Auch nach Freigabe der linken Spur sei es zu erheblichen Behinderungen gekommen.