Hohen Neuendorf

Nach Hauseinsturz in Hohen Neuendorf: Untersuchung

09.03.2020, 03:13 Uhr | dpa

Blumen liegen an dem Grundstück, auf dem sich am Samstag eine Explosion in einem Wohnhaus ereignete. Foto: Paul Zinken/dpa (Quelle: dpa)

Nachdem am Samstag ein Wohnhaus in Hohen Neuendorf (Landkreis Oberhavel) zum Teil eingestürzt ist, sollen Kriminaltechniker heute mit der Ursachenforschung beginnen. Zunächst müssten die Trümmer des in der Nacht zum Sonntag aus Sicherheitsgründen abgerissenen Gebäudes weggeräumt werden, hatte ein Polizeisprecher mitgeteilt. Erst danach könne die Kriminaltechnik mit den Untersuchungen starten - vor allem im Keller des ehemaligen Mehrfamilienhauses. Die Beamten wollen prüfen, ob sich dort eine Explosion ereignet haben könnte. Ein meterhoher Schuttberg hatte den Ermittlern am Sonntag den Zugang versperrt.

Bei dem Unglück waren eine 60-jährige Frau und ein noch nicht identifizierter Mann ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen wurden verletzt, einer davon schwer.