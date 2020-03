Rosenheim

RoMed-Klinik-Mitarbeiterin positiv auf Coronavirus getestet

09.03.2020, 05:19 Uhr | dpa

In einem Rosenheimer Klinikum ist eine Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Frau arbeite in der Chirurgie der RoMed-Klinik, teilte das Krankenhaus am Sonntagabend mit. Sie befinde sich in häuslicher Quarantäne. Die von ihr behandelten Patienten seien isoliert worden. Auch die engeren Kontaktpersonen der Mitarbeiterin seien in häuslicher Quarantäne.

Außerdem wurden allgemeinchirurgische Patienten vorsorglich in die RoMed-Kliniken in Bad Aibling, Prien am Chiemsee und Wasserburg am Inn gebracht. In den anderen Fachbereichen würden die Patienten weiter regulär versorgt.

Bis Sonntagnachmittag wurden im Freistaat 200 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Das teilte das Gesundheitsministerium mit (Stand 15.00 Uhr). Am Vortag waren es noch 133 Infizierte.