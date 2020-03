Dresden

Drei Verletzte bei Kellerbrand

09.03.2020, 06:58 Uhr | dpa

Dresden (dpa/sn)- Drei Menschen wurden am Sonntagabend bei einem Feuer in der Dresdner Südvorstadt verletzt. Wie die Feuerwehr Dresden mitteilte, geriet der Keller eines Wohnhochhauses aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Zwei Frauen und ein Mann wurden mit dem Verdacht auf Rauchvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert. Um die zahlreichen Bewohner des Gebäudes während des Einsatzes unterzubringen, forderte die Feuerwehr Dresden zwischenzeitlich einen Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe an. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.