Neversdorf

Nachbar dringt in Wohnung ein: SEK-Einsatz in Neversdorf

09.03.2020, 08:52 Uhr | dpa

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Am Sonntagabend hat es in Neversdorf (Kreis Bad Segeberg) einen SEK-Einsatz gegeben. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich zuvor ein Mann Zutritt zur Wohnung seines Nachbarn verschafft, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Als das Opfer nach Hause gekommen sei, habe der Täter ihm verbal mit einer Schusswaffe gedroht. Eine Waffe sei dabei aber nicht tatsächlich verwendet worden. Das Opfer sei daraufhin geflohen und habe die Polizei verständigt. Aufgrund der drohenden Gefahrenlage zog die Polizei das Spezialeinsatzkommando hinzu, das den Täter schließlich überwältigen und festnehmen konnte. Eine Schusswaffe sei bei der Durchsuchung der Wohnung des Mann nicht gefunden worden. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Zwischen den Nachbarn habe es zuvor wohl lang anwährende Streitigkeiten gegeben. Weitere Details waren zunächst unklar.