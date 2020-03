Rudolstadt

Feuer verursacht Schaden von 50 000 Euro, keine Verletzten

09.03.2020, 08:54 Uhr | dpa

Am Samstagnachmittag ist in einer Anwaltskanzlei in Rudolstadt (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ein Feuer ausgebrochen. Menschen wurden nicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach war das Feuer in dem Wohn- und Geschäftshaus gegen 15 Uhr aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf etwa 50 000 Euro.