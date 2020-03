Ratzeburg

66-Jähriger in Ratzeburg von Auto erfasst: tödlich verletzt

09.03.2020, 11:11 Uhr | dpa

Ein 66 Jahre alter Fußgänger ist in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) von einem Auto erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Samstagabend, als der 66-Jährige mit einem Rollator die Straße überqueren wollte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei kollidierte er mit dem Wagen eines 79 Jahre alten Mannes. Der Fußgänger kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, dort starb er wenig später. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Unfallrekonstruktion und der Frage der Vermeidbarkeit des Unfalls hinzugezogen.