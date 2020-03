Neu-Isenburg

Lagerhalle in Neu-Isenburg brennt aus: Keine Verletzten

09.03.2020, 16:37 Uhr | dpa

In Neu-Isenburg im Landkreis Offenbach ist am frühen Montagmorgen eine Lagerhalle ausgebrannt. Das Dach sei fast vollständig eingestürzt, die Halle sei nicht mehr zu retten, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Verletzt wurde aber niemand, bei Eintreffen der Feuerwehr befanden sich deren Angaben zufolge keine Personen mehr in der Halle. Sechs Menschen aus dem Umfeld seien zur Sicherheit vor Ort untersucht worden, hätten aber nicht weiter behandelt werden müssen. Die etwa 600 Quadratmeter große Lagerhalle gehört laut Polizei zu einer Schreinerei.

Eine benachbarte Halle, in der Oldtimer untergestellt sind, sei von dem Brand nicht betroffen. Ein Wohnhaus, das direkt an die Halle anschließt, werde derzeit von den Einsatzkräften abgeschirmt, sagte der Feuerwehrsprecher am Morgen. Die vier Bewohner des Hauses kamen laut Feuerwehr vorübergehend in einem Hotel unter.

Eine große Rauchsäule war am Morgen sichtbar, Anwohner wurden gebeten, Türen und Fenster zu schließen. Nach Angaben der Feuerwehr waren rund 160 Einsatzkräfte vor Ort. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich.