Kubschütz

Motorrollerfahrer kracht bei Kubschütz gegen Baum und stirbt

09.03.2020, 23:01 Uhr | dpa

Ein 60 Jahre alter Motorrollerfahrer ist bei Kubschütz gegen einen Baum geprallt und noch am Unfallort gestorben. In einer Linkskurve sei er am Montag von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Die Straße war für rund drei Stunden am Unfallort gesperrt. Warum der Mann von der Straße abgekommen ist, war zunächst unklar.