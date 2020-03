Wiesbaden

Landtag gedenkt erschossenen Wirtschaftsminister Karry

10.03.2020, 02:39 Uhr | dpa

Knapp 40 Jahre nach dem Terrormord an Heinz Herbert Karry soll am (morgigen) Dienstag (13.00 Uhr) bei einer Feierstunde in Wiesbaden an den damaligen hessischen Wirtschaftsministers erinnert werden. Karry war 1981 in seinem Haus in Frankfurt von Unbekannten im Schlaf getötet worden. Die linksradikalen "Revolutionären Zellen" hatten sich öffentlich zu dem Attentat bekannt. Täter konnten aber nicht ermittelt werden. Der FDP-Politiker war am 6. März 1920 geboren worden - also vor hundert Jahren.

Zur Gedenkfeier im Landtag laden der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und der FDP-Landesvorsitzende Stefan Ruppert ein. Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) hält die Begrüßungsrede.