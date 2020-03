Hann. Münden

Feuer in Sauna: Vier Hotelangestellte verletzt

10.03.2020, 06:11 Uhr | dpa

Vier Angestellte eines Hotels sind in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) durch einen Saunabrand verletzt worden. Das Feuer brach am Montagabend in der Sauna aus, als die Angestellten bei der Arbeit waren, wie die Polizei mitteilte. Zur Brandursache und Höhe des Schadens machte sie zunächst keine Angaben. Die vier Angestellten kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus.