Neumünster

Toter bei Brand eines Mehrfamilienhauses in Neumünster

10.03.2020, 08:21 Uhr | dpa

In Neumünster ist bei einem Wohnhausbrand ein Mensch gestorben. Die Person sei am Dienstagmorgen aus dem vierten Stock des brennenden Altbau-Hauses in der Innenstadt gesprungen, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Eine weitere Person sei bei einem Sprung in ein Sprungtuch der Feuerwehr gerettet worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Um kurz nach sechs Uhr seien Flammen im Dachgeschoss gemeldet worden, etwa 30 Menschen seien auch aus nebenstehenden Gebäuden in Sicherheit gebracht worden. Zu der Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Löscharbeiten dauerten an. Die Straße vor dem Haus wurde gesperrt.