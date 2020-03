Garmisch-Partenkirchen

60-Jähriger stirbt nach Skiunfall am Kreuzjoch

10.03.2020, 09:40 Uhr | dpa

Obwohl er einen Helm trug, hat sich ein 60-jähriger Mann bei einem Skiunfall am Kreuzjoch so schwer am Kopf verletzt, dass er wenig später starb. Der Mann aus Belgien war am Montag auf dem Hochalmweg bei Garmisch-Partenkirchen unterwegs, als er nach rechts von der Piste abkam, den Hang hinabrutschte und gegen einen Baum prallte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach wurde der bewusstlose Mann von der Bergwacht geborgen und mit einem Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum Murnau gebracht, wo er schließlich seinen Verletzungen erlag.