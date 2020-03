Lüneburg

Feuerwehr sieht Rufbereitschaft als reguläre Arbeitszeit

10.03.2020, 11:19 Uhr | dpa

Auf die Anerkennung von Rufbereitschaften als reguläre Arbeitszeit klagen Feuerwehrleute vor dem Oberverwaltungsgericht in Lüneburg. Seit Dienstagmorgen geht es um die Frage, ob bestimmte Dienste der Beamten bei den Berufsfeuerwehren in Osnabrück und Oldenburg wie normale Bereitschaften voll angerechnet werden müssen.

Die Kläger halten sich bei den strittigen Diensten außerhalb der Wachen mit Handy und Dienstfahrzeug für einen möglichen Einsatz bereit. Die beiden Städte stufen das als Rufbereitschaft und damit dienstfreie Zeit ein. Nur bei einer Alarmierung werden die dann tatsächlich geleisteten Einsatzzeiten in vollem Umfang angerechnet. Die Kläger fordern in den insgesamt 18 Berufungsverfahren eine finanzielle Entschädigung oder Ausgleich durch Freizeit. Ob bereits am Ende der beiden vorgesehenen Sitzungstage Entscheidungen verkündet werden, war zunächst offen.