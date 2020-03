Saarbrücken

Hohe Nachfrage nach Wohnungen in Mehrfamilienhäusern

10.03.2020, 11:44 Uhr | dpa

Wohnungen in Mehrfamilienhäusern sind im Saarland begehrt. Im vergangenen Jahr sind in dem Bundesland mit 1276 Wohnungen in Gebäuden mit drei oder mehr Wohnungen 27,9 Prozent mehr als im Vorjahr genehmigt worden, wie das Statistische Amt am Dienstag in Saarbrücken mitteilte. Auch insgesamt sei die Zahl der Baugenehmigungen von Wohnungen nach oben gegangen. Die Bauaufsichtsbehörden hätten den Bau von 2667 Wohnungen genehmigt - 12,5 Prozent mehr als in 2018.

2192 dieser Wohnungen entfielen den Angaben zufolge auf 958 neu geplante Wohngebäude. Eine Wohnung in einem Wohngebäude mit drei oder mehr Wohnungen kostete bei einer mittleren Größe von 79 Quadratmetern im Schnitt 139 000 Euro. Für den Neubau eines Einfamilienhauses mit einer Wohnungsgröße von 166 Quadratmetern waren 2019 im Durchschnitt 310 000 Euro zu veranschlagen, wie das Amt mitteilte.