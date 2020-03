Dresden

Fast jeder zweite Viertklässler fürs Gymnasium geeignet

10.03.2020, 13:05 Uhr | dpa

Knapp die Hälfte der 31 400 sächsischen Viertklässler hat in diesem Jahr eine Empfehlung für das Gymnasium erhalten. Das sind 48 Prozent, wie das Kultusministerium am Dienstag in Dresden mitteilte. 51 Prozent (16 147) der Jungen und Mädchen haben eine Bildungsempfehlung für die Oberschule bekommen. Oberschulen vereinen Haupt- und Realschulbildungsgang unter einem Dach.

Eine Bildungsempfehlung für das Gymnasium wird erteilt, wenn Schüler in Deutsch, Mathematik und Sachunterricht mindestens einen Notendurchschnitt von 2,0 erreicht haben. Allerdings haben Eltern seit 2017 mehr Mitspracherecht bei der Entscheidung über den weiteren Bildungsweg ihrer Kinder - und im Zweifel das letzte Wort. Im aktuellen Schuljahr lernen rund 12 800 Schüler in der fünften Klasse eines Gymnasiums. Von ihnen hatten 750 Schüler (5,9 Prozent) eigentlich eine Bildungsempfehlung für die Oberschule erhalten.

In den Standorten des Landesamtes für Schule und Bildung werde nun mit Hochdruck an der Klassenbildung für alle allgemeinbildenden öffentlichen Schulen gearbeitet, hieß es aus dem Kultusministerium. Am 4. Juni 2020 erhalten die Eltern die Information, welche Schule ihr Kind im neuen Schuljahr besuchen wird.