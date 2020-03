Pasewalk

Diebe stehlen sieben Katalysatoren von Neuwagen vor Autohaus

10.03.2020, 14:33 Uhr | dpa

Unbekannte haben in Vorpommern Katalysatoren von Neuwagen abmontiert und gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Anklam sagte, ist ein Autohaus in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) betroffen. Ein Mitarbeiter entdeckte den Diebstahl morgens durch Zufall: Er wollte einen der Neuwagen umparken, wobei ihm die Geräusche komisch vorkamen. Beim Nachschauen kam heraus: Bei sieben Autos waren die neuen Bauteile abgebaut und verschwunden. Der Sachschaden wurde auf rund 14 000 Euro geschätzt.

Es ist laut Polizei der erste größere Fall dieser Art in Vorpommern. Als Tatzeit kämen die vergangenen acht Tage und Nächte in Betracht. Ermittler vermuten, dass Katalysatoren unter anderem deshalb häufiger auch in anderen Bundesländern gestohlen werden, weil dort Edelmetalle verwendet werden.