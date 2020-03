Südermarsch

Bauarbeiten auf der Marschbahnstrecke sind im Plan

10.03.2020, 15:50 Uhr | dpa

Die Bauarbeiten auf der Marschbahnstrecke nach Sylt sind im Plan. Am Wochenende sei planmäßig mit dem neuen Bauabschnitt begonnen worden, sagte Sönke Kreft von der DB Netz AG am Dienstag bei einem Baustellentermin in der Nähe von Husum. Aktuell wird auf einer etwa fünf Kilometer langen Strecke zwischen Husum und Friedrichstadt das Schotterbett saniert. "Wir müssen alle 30 bis 40 Jahre die Gleise erneuern", sagte Kreft. Die Sanierung des Schotterbetts mit einem etwa 700 Meter lagen Bauzug ist dabei der erste Arbeitsschritt. In einem zweiten Arbeitsschritt werden die Schwellen und Schienen erneuert.

Insgesamt will die Deutsche Bahn in diesem Jahr auf der Marschbahnstrecke zwischen Hamburg und Westerland auf Sylt rund 52 Kilometer Gleise und mehrere Weichen erneuern. Die Investitionssumme beläuft sich auf 50,7 Millionen Euro. Allein bis zur Sommerpause werden rund 47,6 Kilometer Schienen und etwa 25 200 Tonnen Schotter ausgetauscht sowie gut 39 200 Schwellen erneuert. Insgesamt will die Bahn bis 2022 rund 160 Millionen Euro in die Grundsanierung der Marschbahnstrecke investieren.