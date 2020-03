Potsdam

Zuwachsraten bei Windkraftanlagen sinken weiter

Der Zuwachs an Windkraftanlagen in Brandenburg gerät immer mehr ins Stocken. Ende vergangenen Jahres waren in der Mark 3818 Anlagen in Betrieb, nur 59 mehr als ein Jahr zuvor. Wie das Landesamt für Umwelt der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag auf Anfrage mitteilte, war das der geringste Zuwachs in den vergangenen fünf Jahren.

Ende 2015 gab es den Angaben zufolge in Brandenburg 3334 Windkraftanlagen, 148 mehr als ein Jahr zuvor. Im Jahr 2016 betrug die Zunahme 213 Anlagen, der 2017 dann auf nur noch 145 schrumpfte. 2018 betrug das Plus nur noch 67 Anlagen. Laut Umweltamt erhöhte sich die Zahl der Anlagen in diesem Jahr bislang lediglich um weitere neun. Bis Dienstag waren bereits weitere 246 Windräder genehmigt, jedoch nicht in Betrieb. Für weitere 697 Anlagen sei das Genehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen, hieß es.

Nach Einschätzung der Freien Wähler ist die Landesregierung bereits 2019 über ihr für 2030 gestecktes Ziel der Stromgewinnung aus Windkraft von 10 50 Megawatt (MW) hinausgeschossen. Würden alle genehmigten Anlagen ans Netz gehen, wäre dieses Ausbauziel nach Ansicht der Freien Wähler bereits um rund 470 MW übertroffen, wie es in einer Mitteilung der Fraktion heißt.

Allerdings ist fraglich, ob es so bald dazu kommen wird. Unklar ist, wie sich der anhaltende Widerstand der Bürger gegen neue Anlagen auswirken wird. Wegen der noch unklaren Regelung der Mindestabstände zu Wohnanlagen ist noch offen, ob ältere Windräder an ihren bisherigen Standorten verbleiben können.