Lübeck

Lübeck: Porter-Konzert und Schifffahrtskonferenz verschoben

10.03.2020, 18:33 Uhr | dpa

Ein für den 16. März in der Lübecker Musik- und Kongresshalle (MuK) geplantes Konzert von Gregory Porter wird verschoben. Grund sei die Anordnung der Landesregierung, wegen des neuartigen Coronavirus bis auf Weiteres alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen, sagte eine Sprecherin der MuK am Dienstag. Das Konzert soll auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Auch die für den 18. und 19. März 2020 in der MuK geplanten Short Sea Shipping Days, eine Konferenz zum Kurzstrecken-Seeverkehr, werden nach Angaben der Industrie- und Handelskammer Lübeck auf einen Termin in der zweiten Jahreshälfte verschoben.