Blaubeuren

Mann nach Explosion in Haus tot geborgen

10.03.2020, 18:44 Uhr | dpa

Nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) ist am Dienstag ein Mann tot aus dem Gebäude geborgen worden. Der 73-Jährige sei einer der Bewohner des Hauses gewesen, teilte die Polizei mit. Weitere Familienmitglieder hielten sich demnach zum Zeitpunkt der Explosion nicht in dem Haus auf. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Hinweise auf ein Verschulden Dritter lagen zunächst nicht vor. Der Schaden am Haus, das nicht mehr bewohnbar sei, wurde vorläufig auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.