Darmstadt

Bombenfund in Darmstadt: Entschärfung wird vorbereitet

10.03.2020, 22:38 Uhr | dpa

Auf dem Darmstädter Messplatz ist am Dienstag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Die Vorbereitungen für die Entschärfung liefen, teilte die Stadt Darmstadt am Dienstabend mit. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. Es gebe weiträumige Absperrungen. Nach Angaben eines Polizeisprechers ist die Entschärfung für Freitag geplant. Eine Bestätigung von der Stadt gab es dafür jedoch nicht.

Die Bombe ist laut Polizei in einem dicht besiedelten Gebiet gefunden worden. Nach Angaben der Stadt soll es am Mittwoch weitere Informationen zum Thema geben. Die Stadt bittet die Bevölkerung darum, den Bereich so weit wie möglich zu meiden.