Landkreis äußert sich zu Maßnahmen in Neustadt (Dosse)

11.03.2020, 02:17 Uhr | dpa

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin will sich am Mittwoch (12.00 Uhr) zu Vorsorgemaßnahmen wegen des Verdachts auf Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Neustadt (Dosse) äußern. Die Pressekonferenz findet in Neuruppin statt. Insgesamt 19 Menschen hatten Kontakt zu einer Berlinerin, die mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert ist. Dabei handelt es sich um Lehrer der Prinz-von-Homburg-Schule und Mitarbeiter eines Gestüts. Viele Menschen mussten sich in häusliche Isolation begeben - nach Kreisschätzung bis zu 2250. Sie sind über mehrere Kreise Brandenburgs und weitere Bundesländer verteilt. Die Gesamtschule, ein Hort sowie zwei Reitinternate sind vorsorglich bis einschließlich 17. März geschlossen. Die Neustädter Schulen werden von rund 730 Schülern aus ganz Deutschland besucht, dazu kommen Lehrer und Familien.