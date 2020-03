Mögglingen

Frontalzusammenstoß im Ostalbkreis: Eine Frau verletzt

11.03.2020, 05:40 Uhr | dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß in Mögglingen (Ostalbkreis) ist eine Frau verletzt worden. Ein 24-Jähriger sei mit seinem Auto ersten Erkenntnissen zufolge in der Nacht zu Mittwoch zu schnell gefahren, in den Gegenverkehr geraten und dann mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert, teilte die Polizei mit. Die 19 Jahre alte Fahrerin im entgegenkommenden Wagen wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.