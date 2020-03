Gernsheim

Lkw kracht in Stauende: A67 mehrere Stunden gesperrt

11.03.2020, 05:47 Uhr | dpa

Eine Karambolage auf der Autobahn 67 bei Gernsheim (Kreis Groß-Gerau) hat für eine mehrstündige Autobahnsperrung gesorgt. Ein 55 Jahre alter Lkw-Fahrer habe in der Nacht zu Mittwoch ein Stauende zu spät bemerkt und sei darauf aufgefahren, teilte die Polizei mit. Durch den Aufprall krachten ein davor stehender Lastwagen und fünf weitere Fahrzeuge ineinander. Lediglich der 55-Jährige wurde mit Verletzungen am Kopf in ein Krankenhaus gebracht. Die A67 war für mehrere Stunden gesperrt.