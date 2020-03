Wiesbaden

Unter Drogen und ohne Führerschein: Mann festgenommen

11.03.2020, 05:53 Uhr | dpa

Bei einer Verkehrskontrolle eines mit vier Personen besetzten Autos in Wiesbaden ist ein junger Mann vorläufig festgenommen worden. Der 22-Jährige sei am frühen Mittwochmorgen zunächst durch die Fahrweise mit seinem Auto aufgefallen, teilte die Polizei mit. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Kennzeichen am Wagen gestohlen waren, der Fahrer offenbar unter Drogen stand und keinen Führerschein hatte. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Seine Mitfahrer ließ die Polizei laufen.