Lohr am Main

Mann bleibt an Plakat hängen und prallt gegen Auto

11.03.2020, 08:51 Uhr | dpa

Ein 21-Jähriger ist bei einem Unfall in Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart) schwer verletzt worden. Der Fußgänger sei am Dienstagnachmittag mit dem Oberkörper an einem Wahlplakat hängen geblieben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dadurch sei er gestolpert und vom Gehweg auf die Fahrbahn geraten, wo er gegen ein vorbeifahrendes Auto geprallt sei. Durch den Zusammenstoß sei der 21-Jährige schwer verletzt worden, er kam in ein Krankenhaus. Der 69 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.